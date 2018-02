videoOngeveer de helft van de bevolking krijgt er vroeg of laat mee te maken en toch weten we er weinig over. Voor de Deventerse Saskia van Ommen was dat een reden om het boek 'Hoe overleef ik mijn menstruatie?' te schrijven. Het idee erachter? ,,Het is niet normaal om pijn te hebben."

Wie denkt aan ongesteldheid, denkt al snel aan tampons en maandverband. Maar daar gaat het niet om, volgens Saskia van Ommen (46). ,,Menstruatie is veel meer dan een bloody mess en ongemak." Haar zelfhulpboek gaat dan ook niet over hoe je als vrouw de bloedende fase het best doorkomt. Meer over wat je kunt doen om pijnloos door de menstruatie heen te komen.

Het zal geen verrassing zijn dat het alles te maken heeft met hormonen. Zelf had de Deventerse heftige krampen en elke twee weken migraine. Drie keer was het zo erg dat ze op de grond lag en niet meer op eigen kracht op kon staan. Haar grootste angst is dat haar dochter, nu 8 jaar oud, dezelfde klachten krijgt als zijzelf. ,,Mijn moeder had het namelijk ook, en dat is wel een voorbode."

Het was reden voor haar om zich er meer in te verdiepen, zodat ze haar kennis kan delen met haar dochter. Ze las boeken en reisde af naar de Verenigde Staten om een cursus te volgen. ,,In Amerika zijn ze al veel verder met dit onderwerp."

In de afgelopen jaren sprak ze zeker vijftig vrouwen. Pijn was een terugkerend onderwerp. ,,Mensen zeggen weleens dat het een foutje is van de natuur. Dat is het niet. De pijn wel." Er heerst nog een groot taboe op menstruatie, merkte ze. ,,Vriendinnen onder elkaar zeggen weleens klagend 'ik ben ongesteld', maar daar blijft het bij." Terwijl het een grote invloed kan hebben op het dagelijks functioneren.

Vorig jaar had ze zo veel kennis verzameld dat ze besloot een boek te schrijven als menstruatie-expert. Want ze kwam er proefondervindelijk achter dat die pijn is op te lossen, en dat hoeft niet met pijnstillers. ,,Voeding, beweging en ontspanning. Hoe je dat invult is voor iedereen anders, want geen cyclus is hetzelfde."

Inmiddels heeft Van Ommen geen heftige klachten meer. Drie keer per jaar migraine, en dat is het.