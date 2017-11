Mercedes ramt stoplichtkast aan Kazernestraat in Deventer

Opheldering gevraagd over problemen bij PlusOV Deventer

15 november De fractie van Deventer Sociaal wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders in Deventer over de problemen bij PlusOV. De oppositiepartij heeft schriftelijke vragen gesteld nadat eerder deze week een vernietigend rapport verscheen over de chaos bij de regionale vervoerscentrale.