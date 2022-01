Mercedes van 2,5 ton en gouden sieraden: justitie eist 4 jaar cel na vermeende fraude met cryptomunten

Eén deur in Deventer staat al de hele coronacri­sis open: ‘Als dit dicht zou zijn, zou ik alles kwijt zijn’

Het land is in lockdown. Ook in Deventer zitten de deuren van winkels op slot. Hier en daar is iets af te halen via een luik of een deur die even op een kiertje kan. Maar één deur in de stad heeft tijdens de volledige coronacrisis wagenwijd open gestaan. Figuurlijk dan. Het is de deur van het Meester Geertshuis in de Assenstraat. En dat is hard nodig, want (geld)zorgen nemen toe.

12:00