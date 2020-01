Merel brengt Etty brengt tot leven in laatste drie kwartier voordat de Joodse Deventerse afgevoerd wordt

Merel Nieland (19) deed vorig jaar examen op het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Zoals elk kind in Deventer kreeg ze de verhalen over Etty te horen, de Deventerse Anne Frank die symbool staat voor het leed in de oorlog. En nu is ze Etty, zij het een tien jaar jongere versie. Etty was 29 op het moment dat ze afgevoerd werd.