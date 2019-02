Met 250 kilometer per uur in de trein naar de Randstad en terug naar het Oosten

In politieke discussies over het spoor gaat het nu vooral over extra treinen in de Randstad en spoorboekjesloos rijden. ,,Voor het Noorden, Zuiden en Oosten is frequentie echter veel minder van belang,” stelt Eringa, woonachtig in Hoog-Soeren, vlakbij Apeldoorn. ,,Daar heeft men veel liever een snelle verbinding met het Westen.”

Stops schrappen

ProRail stelt daarom voor serieus werk te maken van zulke snellere verbindingen. De maximale snelheid op het gewone spoor is nu 140 kilometer per uur. Als treinen met 200-250 kilometer per uur kunnen voortrazen en er stops geschrapt worden, daalt de reistijd op trajecten als Amsterdam-Middelburg of Groningen-Rotterdam met soms wel een half uur.

Om dit mogelijk te maken moet het spoor wél op de schop. Reguliere wissels dienen plaats te maken voor langere exemplaren, die hoge snelheden aankunnen. Ook moeten overwegen aangepast of weggehaald worden, want bij snel rijdende treinen gaan de bomen nu te langzaam dicht. Enkele trajecten die deels op veengrond liggen dienen verder te worden versterkt. De hele operatie vergt in totaal al gauw enkele miljarden euro's. ,,Dat bedrag kan echter over 10 tot 15 jaar worden uitgesmeerd,” stelt Eringa.

Testen

De ProRail baas komt met het voorstel nu NS en ProRail in de nacht van vrijdag op zaterdag een snellere treinroute tussen Groningen en Den Haag gaan testen. Door stops in onder meer Assen en Lelystad te schrappen, komt de speciale test-Intercity 20 minuten eerder aan.

Voorkeursbehandeling

Wat Eringa betreft, is deze test pas het begin. De ProRail-topman vindt dat het kabinet te veel met een Randstad-blik naar het spoor kijkt. Hij wijst op Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht die onlangs in een vertrouwelijk overleg met premier Rutte hun OV-wensen op tafel mochten leggen. ,,Zo'n voorkeursbehandeling geeft mij een dubbel gevoel.”