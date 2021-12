Met 900.000 euro van het Rijk gaat Deventer groeiende energiearmoede te lijf

Boek brengt doodgescho­ten botanicus uit Deventer weer tot leven: ‘Hij kon goed relative­ren’

Een slimme botanicus én tegelijkertijd een verzetsman die in de Tweede Wereldoorlog is gefusilleerd door de Duitsers. Weinigen kennen het verhaal van Deventenaar Hendrik Uittien. Schrijver Michiel Bussink uit Lettele dook in zijn leven. ,,Het ene volk was volgens Uittien niet beter dan het andere, wat de nazi’s wel vonden.’’

1 december