Met burgemeester ‘Ron Karton’ door Deventer: nog even werken aan het imago

Geen geld: Britse tv-serie met Deventer als decor hoogst onzeker

7:44 De makers van de Britse televisieserie Paratrooper zitten in zak en as. Het lukt maar niet om het benodigde bedrag van ruim een kwart miljoen euro bij elkaar te krijgen. Vorig jaar september werden nog opnamen in Deventer gemaakt voor een aflevering over de Slag om Arnhem.