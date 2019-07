Met de trein naar Berlijn steeds populairder door vliegschaamte: ‘Vliegen is goedkoper, maar ik vind het zonde van het milieu’

Met de trein naar Berlijn vanaf Deventer of Apeldoorn is in trek. Een recordaantal reizigers spoorde de eerste helft van dit jaar vanuit beide steden naar de Duitse hoofdstad. Het aantal reizigers dat in Deventer instapte steeg zelfs met twintig procent, in Apeldoorn was de groei achttien procent. Dat blijkt uit cijfers van NS.