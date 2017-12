Met deze zes liefdeslessen vier je de feestdagen volgend jaar wél samen

Alle leuke mannen zijn bezet, de liefde overkomt je (of niet) en verliefdheid is een voorwaarde voor een goede relatie; zomaar wat misvattingen die breed bestaan, zegt liefdesexpert Carla Ketelaar. Zes liefdeslessen voor vrouwen (en mannen), waardoor je, als je deze opvolgt, volgend jaar niet meer alleen hoeft te zijn met de feestdagen: ,,Binnen een jaar een leuke partner vinden, dat moet lukken."

1. Niet alle leuke mannen zijn bezet.

,,Vrouwen zeggen heel vaak dat alle leuke mannen bezet zijn. Onzin natuurlijk. Het is praat voor vriendinnengroepen, waarbij je het gezellig met elkaar eens kunt zijn. Maar het klopt gewoon niet. Ik zie heel veel goede, welwillende mannen. Als je zegt dat er geen leuke vrijgezelle mannen zijn, leg je daarmee bovendien de oorzaak van het niet-hebben van een relatie buiten jezelf. Dat brengt je ook niet dichterbij een leuke relatie."

2. Niet chatten, maar daten

,,Als je elkaar via een datingsite of -app leert kennen, moet je vooral niet te lang blijven mailen of chatten. Als je op deze manier begint te praten, start namelijk 'de film'. Je kleurt de antwoorden in met je eigen normen en waarden, je eigen filter.

Je projecteert dus je eigen wens op iemand, maakt in je hoofd je eigen film zoals je hem het liefste wil. En dan ga je vervolgens op date met een mens van vlees en bloed. Dan kan diegene eigenlijk alleen nog maar tegenvallen. Daarom: vooral niet te lang chatten maar gewoon live afspreken."

3. Rem jezelf; gun de man het initiatief.

,,Zelfstandige single vrouwen zijn vaak gewend alles in hun leven zelf te regelen, maar ze willen vervolgens wel een mannelijke man. Maar dit soort 'mannelijke mannen' wil ook man kunnen zijn, dus geef ze daarvoor de kans. Laat een man bijvoorbeeld de drankjes van de eerste date betalen. Rem je zelfstandige zelf in het begin een beetje af, is mijn advies.

In een relatie doe je het uiteindelijk ook samen, het is dus niet zo dat je jezelf heel erg moet veranderen. Het gaat om kleine gebaren. Na mijn eerste date met mijn huidige man, had ik me voorgenomen niet snel van me te laten horen. Na een aantal dagen nam hij contact op. Later zei hij dat als ik direct erna contact had opgenomen, er waarschijnlijk geen tweede date van was gekomen.

Als je toch graag duidelijk wil maken dat je een nieuwe date wel ziet zitten, dan kun je tijdens de date of bij het afscheid natuurlijk de hint geven dat je openstaat voor een vervolg. Maar laat de man vervolgens het initiatief nemen om je daadwerkelijk te vragen."

4. Verwacht niet te veel.

,,Vrouwen (en mannen), trekken vaak al na één date de conclusie: dit is hem of haar niet, want ik voel geen vlinders, geen klik, en ben dus niet verliefd. Wat mij betreft, is deze hoge verwachting, denken dat je meteen verliefd moet zijn bij de eerste date, de grootste valkuil van het daten.

Verliefdheid is prachtig maar het is niet de enige weg naar een relatie, het is één weg. Maar er zijn meer wegen. Als je van jezelf eist dat je verliefd bent, onthoud je jezelf de kans op een fijne relatie."

5. Ga altijd op tweede date.

,,Doel van de eerste date is gewoon dat je een gezellig en leuk eerste gesprek hebt. Op de eerste afspraak draait het vooral om uiterlijk, terwijl liefde gaat over het innerlijk. Op de eerste date zijn jullie allebei zenuwachtig, dus oordeel niet te snel en ga altijd op een tweede date. Houd de eerste date ook kort, anderhalf uur is een mooie tijd. En ga nooit tijdens de eerste afspraak al uit eten.

Mooi voorbeeld: een tijdje terug zei een vrouw na haar eerste date tegen mij: 'Dit is hem niet, want hij heeft een veel te grote neus en ik kon alleen maar daar naar kijken.' Ik adviseerde toch op tweede date te gaan. Toen ik later vroeg hoe die date was geweest, was ze heel enthousiast. Het was zo'n leuke, geïnteresseerde man. 'En die neus dan?' vroeg ik. Daar had ze niet eens meer op gelet. Nu hebben ze een relatie."