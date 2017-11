Met een bord om zijn nek, zoekt Twellonaar Jos (64) een baan

Honderden mensen stuurde hij zijn cv, tientallen sollicitatiebrieven gingen de deur uit en hij schreef zich in bij maar liefst acht uitzendbureaus. Het leverde Jos Miedendorp-de Bie nog helemaal niets op. Ja, stapels met afwijzingen. Omdat hij 'overgekwalificeerd' is, of 'niet in het profiel' past. ,,Dat betekent gewoon dat ze me te oud vinden." Maar: Jos geeft de moed niet op. Om toch een baan te vinden, gaat hij met een sandwichbord de straat op. Vanavond bij de Apeldoornse schouwburg Orpheus. De boodschap op zijn buik en rug aan het publiek, is klip en klaar: 'Ik zoek een leuke baan'.

Bekijks

Tijdens een korte 'proefwandeling' in de binnenstad van Deventer, vrijdagmiddag, trekt Miedendorp veel bekijks. Iedereen die langs loopt, kijkt op. Sommigen lachen, of mompelen dat ze het 'zielig' vinden. Maar positieve reacties zijn er ook. ,,Dapper", en ,,succes", klinkt het. En succes, hoe klein ook, heeft Miedendorp meteen al. Een medewerker van IT-bedrijf Topicus die langsloopt, nodigt hem uit voor de koffie: ,,Hopelijk kunnen we wat voor elkaar betekenen." Als de man hem de hand schudt en doorloopt, verschijnt op het gezicht van de Twellonaar een glimlach.

Florerend

Miedendorp-de Bie was tot 2007 directeur van het florerend familiebedrijf. De in soja en lupinemeel gespecialiseerde fabriek, werd toen verkocht aan een multinational. ,,Het deel van het geld dat ik daaruit kreeg, investeerden we in Kleinvoorde", zegt Miedendorp. ,,Daar woonden we, en we wilden er een galerie en koffie- en theeschenkerij beginnen." Daarvoor was toestemming nodig van de gemeente. Maar voor dat geregeld was, waren ze twee jaar verder. Twee jaar van investeringen, zonder inkomen. ,,We gingen midden in de crisis open, twee jaar te laat. Het heeft daardoor nooit gelopen."

Ze belandden in de schulden, en moesten van de bank hun huis verkopen. De woning van Jos' ouders, naast de fabriek - inmiddels bekend als de Twellose vluchtelingenvilla - werd vorig jaar ook verkocht. Aan de gemeente Voorst. Voor veel minder dan er in 2009 voor werd geboden, toen de gemeente dwars lag. De verkoop aan de gemeente, leverde Jos en André niet de zo gehoopte verlichting van hun schulden op.

Onbezorgd

Begin deze zomer dachten ze een nieuwe start te maken. Kleinvoorde was verkocht. Met fors verlies, maar toch. Met de AOW en het pensioen van André, zouden ze in een sociale huurappartementje in het centrum van het dorp, toch vrij onbezorgd van hun oude dag gaan genieten. ,,We waren eindelijk van onze grootste financiële zorgen af."

Hartstilstand

De ochtend van 24 augustus zette Jos' leven volledig op zijn kop. André kreeg een hartstilstand. Drie dagen later overleed hij, ,,in mijn armen". Na 45 jaar van gelukkig samenzijn, stond Jos er ineens alleen voor. Hij bleef achter - ook met hun restschuld. Belandde in de bijstand. ,,Mijn vaste lasten zijn nu hoger dan mijn inkomen."

Hoe positief hij in het leven staat, daarover verbaasde Miedendorp-de Bie zich de afgelopen tijd ook zelf. ,,Natuurlijk, het gemis is er. Maar ik kom uit een hecht gezin en heb 45 prachtige jaren met André mogen hebben", verklaart Miedendorp zijn opgewekt gemoed. ,,Ja, ik bruis van de energie om te werken. Wil zelfs na mijn 67e door. Dus, werkgevers, kom maar op met die leuke baan."