Met geel tape omwikkeld explosief vernielt garagedeur in Deventer

‘Veiligheid op NS-station Deventer neemt af met sluiten serviceba­lie’

15 januari Meer agressie. Een onveilig gevoel voor reizigers in de stationshal. Geen eerste aanspreekpunt meer voor toeristen of bezoekers die per trein naar Deventer komen om evenementen zoals Op Stelten te bezoeken. En een trein- of busreis die een onmogelijke onderneming wordt voor ouderen die niet met de kaartautomaat overweg kunnen.