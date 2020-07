Met gezuiverd rioolwater Deventer wijk Zandweerd verwarmen

Overijssel heeft onlangs besloten om 2,7 miljoen euro bij te dragen. Deventer gaat om de wijk van het gas te halen gezuiverd rioolwater inzetten, dat nu nog in de IJssel terecht komt. ,,Dat is hartstikke jammer, want de warmte van het water kunnen we goed gebruiken om woningen in Zandweerd duurzaam te verwarmen’’, aldus wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks). Voor het net is aanleg van een nieuw buizenstelsel in de wijk nodig.

Deventer zelf steekt miljoenen in de operatie: 3,4 miljoen euro. De bedoeling is dat het bedrag terugvloeit door het warmtenet te verkopen aan Enpuls BV. Over die voorfinanciering en beoogde verkoopconstructie moet de gemeenteraad na de zomer een besluit nemen.

Energierekening

Uitgangspunt is dat de energielasten voor bewoners en bedrijven in het gebied vergelijkbaar blijven met nu. Verhaar: ,,Uit de doorrekeningen blijkt dat een betaalbare energierekening gaat lukken.’’

Een onzekerheid is nog wel een bijdrage van het Rijk. Er is een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vorig jaar werd deze afgewezen, de verwachting is dat dit keer de lobby wel slaagt. Duidelijkheid wordt verwacht rond oktober. De ‘proeftuinbijdrage’ van het Rijk is bedoelde woningen aan te sluiten op het nieuwe net. In woningen en cv-installaties zelf zijn niet of nauwelijks aanpassingen nodig, aldus Verhaar.

450 woningen

In eerste instantie komen 450 woningen op de Zandweerd in aanmerking. Het grootste deel is de nieuwbouw, dat komt op en rond (een deel van) het terrein van de vroegere kunstijsbaan. Nog dit jaar gaat de schop de grond in voor de nieuwbouw en de bedoeling is dat ook wordt begonnen met de aanleg van het warmtenet. Stapsgewijs moet het totale aantal woningen, aangesloten op het net uitgebreid worden naar 2000.

‘Stoken’ op lage temperatuur Bijzonder aan het project is het gebruik van warmte van relatief lage temperatuur (minder dan 20 graden). Mede vanwege dat vernieuwende karakter ondersteunt de provincie de aanpak, zo meldt gedeputeerde Tijs de Bree: ,,Het levert een belangrijke bijdrage aan onze energiedoelstelling van uiteindelijk 50 procent nieuwe energie in 2030.” Het project moet kennis en leerpunten opleveren voor andere wijken in Deventer en Overijssel die worden voorzien van warmtenetten.