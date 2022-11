Met krokussen, ‘babybomen’ en heggen kunnen Deventenaren de omgeving groener maken

met video en fotoserie Gillen, lachen en huilen in Deventer griezel­straat. Brad (9): ‘Ik heb er geen nachtmer­ries van’

Gillende kinderen, brullende kettingzagen, krijsende heksen en sinistere klanken. Wie zondagavond door de Kannenburg in Deventer liep, dompelde zichzelf onder in totale Halloweensfeer. De buurt gaat er prat op dat het de ‘engste straat van Deventer’ is. ,,We zijn er de hele maand oktober mee bezig.’’

30 oktober