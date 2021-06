Met mooi weer wordt de IJssel een openbare vuilstort: ‘Hoe zijn die jongeren opgevoed?’

Zaterdagochtend. 07.00 uur. De Kapjeswelle in Deventer. Terwijl de zon schuilt achter de wolken en de nevel langzaam optrekt boven de IJssel, stappen mannen in oranje pakken langs de rivier. In de rechterhand dragen ze een grijper, in de linkerhand een vuilniszak. Terwijl Marc Blankestein zijn hoofd schudt, slaakt Giovanni Rafnie een diepe zucht: ,,Dit had ik niet verwacht.”