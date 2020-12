Met overleden Dani als krachtbron gaat het roeiavontuur nu echt beginnen voor de Dutchess of the Sea

Video Explosie blaast voordeur weg en wekt buurt in Deventer ruw, maar wat het precies was?

10:25 Door een flinke explosie is de voordeur van een woning in de Leonard Springerlaan in Deventer vannacht grotendeels vernield. De klap was rond 03.00 uur en wekte de hele buurt. De bewoner van het pand bleef ongedeerd.