Met overleden Dania als krachtbron gaat het roeiavontuur nu echt beginnen voor de Dutchess of the Sea

Toeren langs verlichte boerenbe­drij­ven in Voorst; het meest corona­proof-uitje van deze maand?

11 december Toeren langs verlichte boerenbedrijven en tuinderijen rond Voorst en Twello. Misschien is het wel de enige activiteit die rond kerst in coronatijd geoorloofd is. Organisator IJsselvallei Boert en Eet Bewust merkt dat er veel animo is. ,,We zitten nu al vol en hebben er zelfs een dag bij aangeplakt.’’