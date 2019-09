Met ruiming bedreigde graven Diepenveense nonnen toch gered

Video De mannen van The Lemon Tree in Deventer koken zichzelf in de kijker van sterrenko­kend Nederland

17 september Restaurant The Lemon Tree van Valentijn Bergers ging op Valentijnsdag open. Vernieuwend, anders, verrassend, moest het zijn. Tegen de stroom in opende de Deventenaar in ‘zijn stadje’ een restaurant dat in de buurt komt van zijn droom. Zeven maanden later bestormt het restaurant de hitlijsten en wordt deze maandagavond derde in de strijd van The Fork, waarbij de Michelinsterrenkoks van Nederland nieuw geopende restaurants nomineren.