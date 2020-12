Met Sint achter de rug kijken Deventer en Zutphen al vooruit: kerstdrukte spreiden met extra koopmomenten

De drukte op de zaterdag van Sinterklaas was acceptabel en winkels in Deventer en Zutphen hoefden niet te sluiten vanwege een te grote toeloop. Met pakjesavond achter de rug kijken beide binnensteden al vooruit naar de rest van de maand. Extra koopzondagen en koopavonden moeten de drukte spreiden. ,,Maar corona kost ons gewoon wel omzet.”

In Deventer en Zutphen mogen de winkels elke zondag open. Om te zorgen dat de steden zoveel mogelijkheid eenheid uitstralen richting de bezoekers en zoveel mogelijk winkels tegelijk open zijn, bundelen ondernemers de krachten. In Zutphen zijn daarom zondag 13 en 20 december collectieve koopzondagen. Dat wil zeggen dat ondernemers dan wordt opgeroepen zoveel mogelijk de deuren te openen.

Deventer koopavonden

Deventer houdt het vooralsnog alleen bij zondag 20 december. Wel gooit Deventer er richting de kerst een reeks extra koopavonden tegenaan.

Op donderdag 17 en 18 december is de bedoeling dat ondernemers in de binnenstad zoveel mogelijk gezamenlijk de winkels openen. Dat geldt ook voor maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december. Op de koopavonden zijn de winkels tot 20.00 uur open. Vanwege de landelijk aangescherpte coronaregels van de overheid is de gebruikelijk sluittijd van 21.00 uur niet toegestaan. Deventer binnenstadsmanager Peter Brouwer: ,,We moeten ons houden aan 20.00 uur, maar dat is te doen.”

Zonder corona minder koopavonden

Met de extra koopavonden wil Deventer bezoek aan de binnenstad juist zoveel mogelijk spreiden. Brouwer: ,,Dat het allemaal niet op één moment tegelijk komt. Ik denk dat we zonder corona twee koopavonden minder hadden ingepland.”

Eerder werd al bekend dat supermarkten en levensmiddelenzaken in Deventer op de dinsdag en woensdag voor kerst tot maar liefst middernacht open mogen. Dat besluit van de gemeente is afgestemd met de binnenstad. Brouwer: ,,Dat alleen voor dat levensmiddelensegment een verruiming is toegestaan, begrijpen we. Ook hier weer geldt: spreiding van drukte vanwege corona heeft de voorkeur.”

Zutphen: één extra koopavond

Zutphen houdt het bij één extra koopavond: op woensdag 23 december. Binnenstadsmanager Remko Feith: ,,In combinatie met de andere extra koopmomenten denken wij dat dat genoeg is.”

Beide binnenstadsmanagers zijn tevreden over het verloop van de zaterdag voor pakjesavond, gisteren. De zaterdag een week voor Sinterklaas is overigens doorgaans de drukste. Brouwer: ,,Gisteren liep het goed door.’’

Deventer burgemeester Ron König dreigde vrijdag dat winkelgebieden dicht zouden moeten bij een te grote toeloop. Brouwer: ,,Een oproep die wij begrepen. Maar het is goed gegaan. Het was aangenaam druk, maar beheersbaar. Door corona kunnen we helaas niet zo uitpakken als normaal het geval is. Ik schat dat de hele coronasituatie toch wel 10 tot 15 procent bezoek en dus omzet kost.”