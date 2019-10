Met speurhond, wildval, man en macht op zoek naar gevluchte hond Malu in Deventer

Malu is al anderhalve week zoek. En dat terwijl met man en macht gezocht wordt naar de angstige hond die het op een lopen zette in Lettele. Meldingen komen uit heel Deventer. Maar elke keer als de tientallen zoekers er achteraan gaan, is de Zutphense hond al gevlogen. Op de wildcamera die aangezet is, doet zich 's nachts de marter tegoed aan het lokvoer.

Meer dan veertig mensen zetten zich in via ‘Waar is onze angel?’, een zoekgroep die zich met vrijwilligers er op richt zoekgeraakte huisdieren op te sporen. En daarin gaan de vrijwilligers ver. Want ze begrijpen allemaal hoe hemeltergend het is als je huisdier er vandoor is. De Deventerse Ingrid Kunne is een van hen. ,,Het probleem is dat Malu niet hier vandaan komt. Ze is weggerend in Lettele waar haar baasje haar naar een logeeradres bracht. Malu is tegen schrikdraad aangekomen en heeft de benen genomen.”

De hond is dus in compleet onbekende omgeving, en is bovendien een Spaans zwervertje, dus het leven op straat wel gewend. ,,In heel korte tijd kregen we overal melding vandaan. Ze is eerst op het Essenerveld gezien, vervolgens in de Zwolsewijk, bij de oude ijsbaan, daarna nog weer in Schalkhaar en uiteindelijk bij de Douwelerkolk. Maar nu hebben we geen idee meer. Ze moet ergens zijn. Probleem is dat mensen wel op social media zichtmeldingen doen, maar als wij daar dan komen, is Malu al lang weer weg.”

Volledig scherm Malu is al anderhalve week vermist. De hond wordt met enige regelmaat gezien, maar gaat er dan als een haas vandoor. © Waar is onze Angel?

De hond laat zich niet vangen. Ze is al anderhalve week op de been, en makkelijk herkenbaar aan het grote tuig dat ze om heeft. ,,Dan weer een melding dat ze water drinkt uit de IJssel, dan dat ze onder het tunneltje bij de Douwelerkolk doorschiet. Omdat die laatste plek vaker genoemd is, hebben we daar met een speurhond gezocht. Die gaf op allerlei plekken reactie daar. Dus we hebben een wildcamera opgehangen.”

Het is voor Kunne de normaalste zaak om zo ver te gaan voor een zoekgeraakt dier, maar weet het eigenlijk ook even niet meer. ,,We hebben voer neer gelegd. Maar alles wat er 's nachts kwam: geen Malu. Haar baasje is ten einde raad na zoveel dagen zoeken en op alle meldingen afgaan. We hopen echt dat mensen die haar zien ons gelijk bellen. Dan kunnen we gelijk op pad.”