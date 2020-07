Met tranen in de ogen genieten Rolande en Sjouke van hun tuin in Diepenveen: ‘Het prikkelt al onze zintuigen’

Sjouke van Essen en Rolande Poppe hebben een ‘klein paradijsje’ gecreëerd in hun tuin in Diepenveen. Waar ze in natuurlijk evenwicht leven met flora én fauna. ,,Onze tuin en tuinieren stemt ons dankbaar.”



Hun hoekwoning heeft aan drie zijden weiland en ligt aan een stil zandweggetje. Zodoende is ook de voortuin een oase van rust. Daar is het goed toeven tussen de fruitbomen, bloemen en vlinderstruiken. Het is een voorbode van wat er achter het huis nog schuilgaat.



In het oog springt meteen de grote vijver. Daaromheen staan stapelmuurtjes waarop je lekker kunt zitten met de voetjes in het water. Maar het dient niet alleen als zitplaats, er schuilen ook insecten en kleine amfibieën. ,,Onze tuin is erg gastvrij voor dieren”, legt Poppe uit. ,,Insecten vinden we fijn.”