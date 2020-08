Met uitklapbaar spatscherm kan zomeravond-schaken in Terwolde gewoon doorgaan

Durf ie oene lipp'm an een Old Minneke te zett'n?

16:50 Hoe brouw je een biertje dat smaakt naar de sage over heks Old Minneke? Het Witte Wief uut Espelo dat alle boerenzoons naar haar verblijf lokte? Jelle Veneman van Bierbrouwerij Tanklokaal in Holten maakte een kruidig brouwsel dat volgens hem de smaakpupillen verleidelijk streelt. Net als Old Minneke dat deed. Na een een jaar pionieren kwam de hobbybrouwer tot een aanlokkelijk biertje. Maar Veneman heeft nog meer historisch gerstenat in het vat, louter gebaseerd op lokale verhalen.