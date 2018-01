Met wakeboard én pony door ondergelopen park in Deventer

Het was voor het eerst dat Jill (24) uit Wilp samen met Floor (16) uit De Worp zo'n watersportavontuur met hun pony aangingen. Bang dat het dier op hol zou slaan door het gespetter achter zijn staart waren ze echter niet. Jill: ,,Dakkie is een pony die enorm makkelijk is. Laatst toen er sneeuw lag hebben we hetzelfde gedaan met een snowboard en toen ze carbid aan het afsteken waren kon ik er gewoon met hem bij gaan staan. Nee, die vindt alles best".

Precies diep genoeg

De omstandigheden in het Worpplantsoen, een kwartier stappen vanaf de stal, waren vandaag prima. ,,Het water had niet 20 centimeter hoger moeten staan, want dan is het moeilijker voor de pony. Maar verder is het een prima plek. Ik kon over de ondergelopen straat rijden zodat ik wist dat hij niet zou struikelen. Het is een veilige manier om heel veel lol te maken. Hopelijk kunnen we het dit weekend nog een keer over doen".