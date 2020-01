Metamorfose Bathmense Brink duurt nog jaren: ‘Brink ligt er, is niet gevaarlijk en stort niet in’

De werkgroep die zich bezighoudt met de herinrichten van de Bathmense Brink verwacht dat het centrale gebied pas over drie tot vijf jaar aangepakt wordt, enkele jaren later dan gehoopt. ,,Dat is niet anders. Natuurlijk willen we sneller, aan de andere kant is het goed dat het wat langer duurt. Als je snel wil, moet je tijd sneller inzetten. Maar het moet wel in onze vrije tijd gebeuren, daarom smeren we het wat meer uit’’, zegt voorzitter Bas van Swigchem. ,,Het Brinkje dat we hebben wordt verdubbeld. Dat klinkt simpel, maar is een hele klus.’’