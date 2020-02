Metamorfose: Van een lege Heilig Hart kerk naar een straks bruisend schoolgebouw in Deventer

De vloer is centimeters opgehoogd, zodat overal vloerverwarming is. Wie weet hoe een kerk zich gedraagt, weet dat het nauwelijks warm te stoken is. Dus dat was de eerste monsterklus. Het onverwachte asbest moest voorzichtig verwijderd worden en er waren wat tegenslagen met de vergunningen. Dus waar in eerste instantie de School voor Persoonlijk Onderwijs hoopte in augustus de deuren te kunnen openen, werd dat alras bijgesteld naar de herfstvakantie en later de meivakantie. Maar dat wordt nu wel gehaald, verzekert voorzitter Misha van Denderen.