Metamorfose van Nieuwe Markt in Deventer centrum start binnenkort; appartementen en museum in Hegius

VIDEO Brandweer vreest voor grote brand in binnenstad Deventer, maar blijkt op het verkeerde been gezet

7 april De brandweer in Deventer kreeg vanochtend om 05.30 uur een zorgwekkende melding over hevige rookontwikkeling en vlammen in het restaurant van Hotel Royal aan de Brink. Aangezien het om een pand in de kwetsbare binnenstad ging, rukte de brandweer uit met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen. Bij aankomst bleek de situatie iets anders te liggen.