Meten is weten! Met een camera in de hand checken Gerard en Henk Bathmense huizen op tochtige plekken

Nieuwbouw in het Havenkwar­tier in Deventer kan doorgaan: zo gaat de nieuwe blikvanger eruitzien

De bouw begint binnen enkele weken en dan is anderhalf jaar later het Havenkwartier een nieuwe blikvanger rijker. In de nieuwbouw is plek voor de klassieke-autogarage Bella Macchina én 42 woningen, die in razend tempo aan de man zijn gebracht. ,,Niets staat nieuwbouw meer in de weg.”

15 december