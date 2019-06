Meteoroloog Jordi Bloem: ‘Hyperlokale hagelbui zoals in Deventer bijna niet te voorspellen’

Weerman uit Terwolde na bizarre wolkbreuk boven Deventer: ‘We moeten ermee leren leven’

19 juni In zijn eigen Terwolde bleef het bij ‘slechts’ 20 millimeter neerslag in een half uur tijd. Maar een paar kilometer verderop, in delen van Deventer, was met meer dan 30 millimeter vanavond sprake van een wolkbreuk. Weerman Mark Wolvenne ziet steeds vaker extremen. ,,We moeten hier mee leren leven.’’