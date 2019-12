Meters geschiedenis van Deventer blikfabriek voor eeuwigheid veiliggesteld

Het had weinig gescheeld of de historische papieren waren bij verhuizing vanaf de Zuthpenseweg in 2007 verdwenen. Meters en meters papier bleven achter. Tweeduizend dozen, tweehonderd meter archief, vol met rapporten, verslagen. ,,Archiveren en het bedrijfsleven: dat is een wat lastige combinatie”, weet Vincent Robijn, directeur van het Historisch Centrum Overijssel bij de symbolische overhandiging van het archief aan het HCO. ,,Terwijl het juist voor een stadscollectie van belang is. Mensen uit de stad en wetenschappers moeten er bij kunnen. Thomassen & Drijver is een begrip en de organisatiestructuur zegt ook veel over de historie van een stad.”