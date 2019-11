Mevlit spaarde 20 jaar voor zijn luxe Audi A5, na een paar minuten was er weinig meer van over

Boos is Mevlit Emekli als hij weer wat bijgeslapen heeft. Midden in de nacht werd de Deventenaar rond 3.30 uur wakker gebeld door zijn buurvrouw. Zijn auto, een luxe Audi A5 in sportlijn uitvoering, stond in lichterlaaie. Op de parkeerplaats aan de Koningin Julianastraat aangekomen had Emekli snel door dat er geen redden meer aan was. ,,Als ik weet wie dit heeft gedaan is die niet zo van me af.’’