Mevrouw Blijdestijn leefde een teruggetrokken en wantrouwend bestaan, maar verraste Deventer na haar dood met een ‘uitzonderlijk’ cadeau

Rinus (81) uit Deventer heeft dementie en vergeet steeds wat corona is en waarom hij binnen moet blijven

28 maart Rinus Schotman (81) is vaak boos of emotioneel. Hij lijdt aan dementie. Door de coronacrisis is hij aan huis gebonden. ,,Ik ben een vrije vogel, weet u. Nu zit ik vast. Ik mag de deur niet uit.” Zorgboerderij Bij Tjoonk in Deventer, waar hij normaal elke woensdag naartoe gaat, helpt hem in deze moeilijke tijd.