Michiel Bussink uit Lettele schreef het Handboek Buurtbongerds: ‘Het is eigenlijk niet zo moeilijk’

Vijf weken schaatsbub­bel, Devente­naar Thomas Krol draait zijn hand er niet voor om. Nog niet tenminste

14 januari Thomas Krol (28) zit op zijn hotelkamer, het is de derde dag in de veelbesproken schaatsbubbel rondom Heerenveen. Want op het ijs van Thialf worden de komende weken EK’s, wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden gehouden. Krol verschijnt bij elk evenement aan de start. ,,Die bubbel is niet zo heftig, hoor.”