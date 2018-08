Eenden leggen vermoede­lijk door botulisme het loodje in Venenpark

9 augustus Versuft, verlamd en uiteindelijk dood. Dit lot trof meerdere eenden deze week in het Venenpark in de Rivierenwijk. Hoewel officieel nog niet is vastgesteld dat het gaat om door botulisme getroffen vogels, gaat iedereen daar wel van uit. ,,Je herkent de signalen van botulisme gemakkelijk", zegt een medewerker van Circulus Berkel die toevallig in het park is.