Mieke laat haar poezen tóch achter tijdens ruiming V1-bom in Wilp

Bewoners van 560 woningen kunnen tijdens de ruiming van de V1 langs de A1 bij Wilp op 8 maart verblijven in sporthal Jachtlust in Twello, maar voor huisdieren is daar geen plek. Huisdieren moeten van 07.00 tot 19.00 uur alleen thuis blijven of alsnog ondergebracht worden op een opvangadres. Dat leidde tot woede bij Krottje. ,,Als het wel veilig is voor mijn vier poezen, dan is het ook veilig voor mij’’, liet ze eerder weten. ,,Als er iets gebeurt, is het belangrijk dat ik bij de poezen ben, anders raken zij in paniek. Ze hebben me nodig.’’