‘Mijlpaal’ in Deventer: vijftigste onbewaakte overweg waar ProRail ingrijpt, maar níet afsluit

Het is nu nog een gevaarlijke spoorwegovergang in Deventer, maar na dit weekend niet meer. Spoorbeheerder ProRail gaat de overweg in de Starinksweg, een vooral bij wandelaars populair weggetje op landgoed De Bannink, beveiligen. Het is direct een mijlpaal voor Deventer, want landelijk is het de vijftigste onbewaakte overgang die ProRail aanpakt.

Meestal worden dit soort risicovolle overwegen afgesloten, maar in Deventer blijft de overgang bestaan en gaat ProRail de passage juist beveiligen. Aan de Starinksweg komt de beveiligingsinstallatie, die verderop staat, bij de Stationsweg in Deventer-Colmschate. De spoorwegovergang in die wijk is afgesloten, vlakbij is een tunnel aangelegd onder NS-station Colmschate.

Door de klus in de Starinksweg en onderhoud elders aan het spoor tussen Deventer en Almelo rijden er dit weekend beperkt treinen op dit traject. NS zet bussen in en de extra reistijd ligt tussen een half uur en een uur.

Mijlpaal

ProRail is al langer bezig om risicovolle overwegen aan te pakken. Prioriteit ligt bij onbeveiligde, openbare overwegen, waar nog voertuigen en/of wandelaars en fietsers) overheen gaan.

ProRail heeft een lijst van in totaal 180 overwegen in het land. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt voor aanpak van de plekken 80 miljoen euro bij. Op een kaart, gemaakt door ProRail, is te zien waar die overwegen liggen in het land en wat ermee gaat gebeuren, of al is gebeurd.

De spoorbeheerder noemt de beveiliging van de Starinksweg - de vijftigste van de lijst - ‘een mijlpaal’.

Op Deventer grondgebied blijven nog twee onbeveiligde spooroverwegen over. Die liggen in Diepenveen, bij de bossen van Nieuw Rande. ProRail wil die populaire passages opheffen, maar daar woedt protest over bij inwoners van het dorp, maar ook bij fietsers en wandelaars.

Opheffen