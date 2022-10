Mike - die uit de kast kwam bij zijn voetbalteam - over rel rond Kökçü: ‘Zo trap je jongens terug het hok in’

Informatie-avond over Deventer asielboot verloopt rustig, eerste vluchtelin­gen deze week verwacht

Een informatie-avond over de asielboot aan het Pothoofd is rustig verlopen. Tijdens de sessie voor aanwonenden, onder meer van de Schippersflat, maakte een aantal mensen zich wel zorgen over mogelijke overlast als de vluchtelingen zijn gearriveerd. Er melden zich op de avond vrijwilligers die mensen willen begeleiden.

16 oktober