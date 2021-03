Militairen oefening rondom Deventer, Zutphen, Lochem en Raalte afgelast

Video Yolanda uit Deventer poetst al 40 jaar operatieka­mers: ‘Bloedres­ten of andere dingen die in de mens zitten’

11 maart Operatiekamers schoonmaken is een vak apart. Denk aan een druppel bloed dat tijdens een operatie tegen de tl-buis spat. Yolanda de Weerd zorgt al veertig jaar lang, vijf dagen in de week, dat de OK proper is. Ze was vandaag tot tranen toe geroerd toen collega’s haar eens flink in het zonnetje zetten.