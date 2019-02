Miljoenen streams en Enzo Knol en Boef als fans: wat is het geheim van rapper Snelle uit Deventer?

video Nationale meerkampti­tel voor Emma Oosterwe­gel in Apeldoorn

3 februari In het Omnisport in Apeldoorn is Emma Oosterwegel (20) Nederlands kampioen op de vijfkamp geworden. Lang zag het er naar uit dat de atlete van Daventria genoegen moest nemen met het zilver, want voormalig wereldkampioene indoor Nadine Broersen leek een klasse apart. Tot bij de afsluitende 800 meter er maar zeven in plaats van acht loopsters uit de tunnel kwamen en Broersen met een hamstring blessure achter bleek te zijn gebleven in de kleedkamer.