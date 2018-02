Miljoenendebacle Viking in Deventer als 'vallende boterham met jam'

Minder dan 1,5 jaar geleden had de bouw van de Viking gestopt kunnen worden door 150.000 euro aan de aannemer te betalen. Dat hield Rudy de Groote, directeur van ontwikkelaar NV Maatschappelijk Vastgoed (NV MVD) de raadscommissie die onderzoek doet naar de Viking, voor. De gemeenteraad koos voor doorgaan.

Stoppen met de bouw van de Viking is nog steeds mogelijk, maar zou nu 12 miljoen euro kosten aan contracten en al gedane uitgaven. Volgens De Groote was er een clausule in de overeenkomst met de aannemer die stoppen mogelijk maakte, nadat de problemen met de fundering (1,4 miljoen euro extra kosten) duidelijk werden. ,,Dat kon volgens artikel 9 van de overeenkomst, maar dan had je een gat gehad aan de Welle’’, zei De Groote, ,,de meerderheid in de gemeenteraad wilde toen door met het filmtheater.’’ Overigens zou stoppen volgens het voorstel aan de raad van oktober 2016 in totaal 4,4 miljoen kosten, inclusief sloopkosten van de gymzalen en aankoop van de grond. De betaling aan de aannemer was daarvan een onderdeel.

Vallende boterham

Voor de commissie deed De Groote overtuigend zijn best het miljoenentekort van de Viking toe te schrijven aan tegenvallers en pech. Hij gebruikte een metafoor met een vallende boterham met jam om die constatering kracht bij te zetten. ,,Steeds valt de boterham weer met de jam naar beneden op de grond.’’ Bij de tegenvallers van het filmtheater lag ook de rol van de NV MVD onder het vergrootglas. De Groote, sinds mei 2015 bij het project betrokken, zei achteraf veel te kunnen verklaren. ,,Maar ik ben er van overtuigd dat iedereen naar eer en geweten heeft gehandeld. Achteraf kun je een koe op een bepaalde plek kijken.’’

Van enorme missers was volgens De Groote geen sprake. Dat er steeds weer tegenvallers opduiken is voor hem lastig te verklaren. Dat zelfs twee zeer ervaren bouwkundigen (Verberne en Makkinga), die voorjaar 2017 een second opinion maakten, ook de huidige tegenvaller van 1,2 miljoen niet voorzagen sterkte hem in de zijn betoog.

Hartogh Heys

Ook oud-wethouder Robin Hartogh Heys (D66) deelde geen zwarte piet uit. Hartogh Heys moest 5 juli 2017 zijn biezen pakken, nadat de coalitie het vertrouwen in hem opzegde. Hij had toen net voor de tweede keer om extra geld voor de Viking gevraagd. ,,Ik onderschrijf de woorden van Rudy de Groote helemaal’’, aldus Hartogh Heys. ,,Iedereen heeft naar eer en geweten gehandeld. In de NV zitten ook buitengewoon kundige mensen. Ik zou het project ook nu niet anders doen dan met hen.’’

Nu hij thuis vanaf een afstandje naar het project kijkt moet hij bekennen dat al die nieuwe tegenvallers ook vreemd op hem overkomen. ,,Als ik in de krant lees dat de luchtinstallatie niet past en op het dak moet, denk ik ‘hoe kan dat nou?’ En wie is daar verantwoordelijk voor te stellen. Maar in het project weet je dat een procedure alleen tijd en veel geld kost. Dan moet je het praktisch oplossen.’’