Miljoenenfraude en arbeidsuitbuiting door Deventer uitzendbureaus, drie verdachten vast: ‘Niet verbaasd’

Vrouw (52) steekt ineens man in wang bij verslaaf­den­zorg in Deventer: ‘Als hij gewoon had geantwoord, had ik niets gedaan’

Bij een bezoekje aan Tactus Verslavingszorg in Deventer trof een 52-jarige verslaafde onverwachts de man in wie ze de dief van haar fiets zag. Uit het niets stak ze hem in zijn wang. Ze was zwaar onder invloed die middag, verklaarde ze vandaag in de strafzaak.

6 december