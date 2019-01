Miljoenenproject verbreding A1 (bijna) geruisloos van start. ,,We staan niet met gele hesjes in de berm”

Luca Sommerdijk (21) blaast horecapa­vil­joen Vogelei­land Deventer nieuw leven in

20 januari De 21-jarige Luca Sommerdijk is vervroegd teruggekeerd van haar jarenlange reis door Europa om in eigen stad aan een horeca-avontuur te beginnen. Het komende half jaar is ze verantwoordelijk voor wat ze zelf het ‘jongste kuiken’ van het Vogeleiland in Deventer noemt: een pop-upcafé in het horecapaviljoen.