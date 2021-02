Miljoenenverbouwing opvang daklozen en verslaafden in Deventer binnenstad gaat door

Werkstraf voor handlanger Deventer pakket­dienst voor drugs naar Duitsland

9 februari Een 31-jarige man uit Deventer is tot 80 uur werkstraf veroordeeld voor het handelen in harddrugs. Hij was handlanger in een pakketdienst die vanuit Deventer allerlei soorten harddrugs aan klanten in Duitsland leverde.