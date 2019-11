Millennial Jan Terlouw jr bezingt generatiegenoten tijdens Brechtfestival

Navrátil: ‘Topspeler voor GA Eagles met negatief zelfbeeld’

9:16 Jaroslav Navrátil worstelt en komt maar niet boven. De rappe Tsjech slaagt er dit seizoen bij Go Ahead Eagles maar niet in zijn stempel op het Deventer spel te drukken. ,,Jaro kan hartstikke goed voetballen, maar is té kritisch op zichzelf.’’