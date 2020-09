Mimik hoopt dat Deventer filmtheater omarmt: ‘Soms moet je als stad ballen tonen’

Zijn kamelen wild? Wild genoeg om circus uit Deventer te weren, vinden politici

3 september Kamelen, lama’s en paarden behoren niet tot de categorie ‘wilde dieren’. En daarom is circus Bolalou over drie weken gewoon welkom in Deventer. Wat twee partijen in de gemeenteraad betreft is het wel de allerlaatste keer geweest en zijn er daarna helemaal geen circussen met dieren meer welkom in Deventer.