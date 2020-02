Minder bezoekers en meer leegstand in Deventer binnenstad

Strijd om Deventer raadszetel: militair krijgt plekje niet terug

6 februari Een opmerkelijke strijd om een plekje in de gemeenteraad voor Deventer Belang is definitief in het voordeel beslecht van Roy Haaxman. De inwoner van Lettele nam na de verkiezingen in 2018 de plek in van Christian Kamphuis, die voor zijn functie bij de landmacht naar Parijs moest. In Deventer zou Haaxman tijdelijk de politieke honneurs waarnemen. Dik anderhalf jaar later heeft militair Kamphuis het nakijken.