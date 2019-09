Minder nieuwkomers naar Saxion Deventer, méér samenwerken met lokale bedrijven

Meer dan voorheen gaat Saxion in de regio Deventer samenwerken met gemeenten, bedrijven en instanties. Met de blik op de regio hoopt de hogeschool aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, waar de komende jaren gaten vallen door de vergrijzing. De samenwerking komt op het bord te liggen van een extra collegelid van bestuur, naast Anka Mulder en Ineke van Oldeniel. Dat nog te benoemen lid gaat zich specifiek met Deventer bezighouden. ,,We zijn geworteld in drie steden (Enschede, Apeldoorn en Deventer, NV), maar willen Deventer en ook Apeldoorn meer aandacht geven.’’

Ontmoetingsplaats

Het is één van de stappen die de hogeschool in de komende vier jaar wil zetten. Daarnaast hoopt bestuursvoorzitter Anka Mulder dat het gebouw aan de Handelskade in Deventer ook meer een ontmoetingsplaats wordt voor publiek, zoals zzp’ers en werknemers van andere bedrijven. Waar ook samengewerkt kan worden met studenten. De opening van een Albert Heijn To Go deze week is een stap in die richting. ,,We willen dat onze studenten zich thuis voelen en in contact komen met het werkveld. Het is leuk als het levendig is. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om ons gebouw open te stellen voor publiek, zodat ze even bij ons kunnen komen werken, ook als ze hier niet studeren.’’

Volledig scherm Bestuursvoorzitter Anka Mulder van hogeschool Saxion. © FOTO HISSINK

Minder nieuwelingen

Mulder maakt de plannen vandaag bekend tijdens de officiële start van het nieuwe hogeschooljaar in Enschede, waar één van de drie vestigingen is gehuisvest. Een andere vestiging, die in Deventer, begroet dit studiejaar iets minder nieuwe studenten dan voorgaande jaren. Waar begin september 2017 en 2018 nog zo'n drieduizend nieuwelingen werden begroet, stokt de teller dit jaar op 2.863 nieuwkomers. Voorlopig, want de definitieve telling vindt pas begin oktober plaats. Dan wordt duidelijk of er nog studenten bij zijn gekomen of juist zijn afgehaakt.

Deventer blijft daarmee iets achter bij Apeldoorn en Enschede, die juist wel meer nieuwe studenten verwelkomen ten opzichte van vorig jaar. Enschede telt voorlopig 6.065 nieuwelingen (vorig jaar 5.750) en Apeldoorn 274 (vorig jaar 250).

Vergrijzing