Minder overlast door inzet flexteam handhaving

Op 8 november 2017 heeft de gemeenteraad de motie ‘pilot flexibel interventieteam handhaving’ aangenomen. Die beoogd, naast de handhaving uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma, in te zetten op relatief kleine ergernissen zoals hondenpoep en zwerfafval, in stad en buitengebied. De flexibele inzet, qua locaties, tijden, in uniform of in burger, hebben aantoonbaar resultaat blijkt uit een evaluatie.

Winkelcentra

Het flexteam kwam onder andere in actie op het Boreelplein, waar bezoekers en ondernemers last hadden van bromfietsers en scooterrijders, hangjongeren en zwerfafval. Die overlast is inmiddels flink teruggedrongen. Ook in andere winkelcentra is de overlast effectief gereduceerd.

Hondenpoep

Mede door de invoering van een alcoholverbod en algeheel toegang verbod na zonsondergang, kon het flexteam effectief handhaven op het Vogeleiland, waar al langere tijd overlast werd ervaren. Dat geldt ook voor de IJsseloevers, waar het flexteam optrad tegen onder meer geluidsoverlast, zwerfafval en hondenpoep.

Hotspots