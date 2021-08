Minder treinen in Oost-Nederland door Formule 1-weekend in Zandvoort

Met Old Dèventer toch nog een festival in de stad, Tonny Leerink heeft er zin in: ‘Het was een vreselijke tijd’

24 augustus Toch nog een festival in Deventer, maar voor senioren dan. Woensdag gaat na maanden onzekerheid Old Dèventer ‘gewoon’ door. Althans, met in achtneming van de anderhalve meter maatregelen zijn tot 600 bezoekers welkom in het Worpplantsoen. De 87-jarige presentator Tonny Leerink kijkt er naar uit. ,,Het is geweldig.”