Minder vertraging op IJsselijn door wachtende treinen tussen Deventer en Olst: dit is de oplossing volgens Statenlid Robert Jansen

Alle medewer­kers van café De Bisschop in Deventer testen negatief, dus de zaak kan weer open

15 augustus Café De Bisschop in het centrum van Deventer sloot donderdag de deuren vanwege het coronavirus. Medewerkers van de kroeg kwamen in contact met coronapatiënten. De uitslag is binnen: ,,Iedereen testte negatief dus we kunnen vanavond nog open.”