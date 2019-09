Mini-docu over oom Tahar van Chris en Chris zondag in première op het Nederlands Film Festival

80 jaar

Hoofdpersoon van de film is oom Tahar, een 80-jarige inwoner van Tunesië die graag couchsurfers uit alle windstreken het ware Tunesië laat zien. Hij leeft volgens één gouden regel: neem enkel wat je nodig hebt en geef weg wat je kunt missen. Het is een levensmotto dat de beide filmmakers aanspreekt, maar dat ze niet altijd gemakkelijk vinden in de praktijk, erkennen ze. ,,Oom Tahar heeft ons aan het denken gezet.”

6.015 euro

Dit voorjaar zetten Chris en Chris, collega’s bij Beeldtaal in Deventer, een crowdfundingsactie op. Ze waren geselecteerd voor De Ontmoeting, een ontwikkelplatform voor jonge filmmakers. Ze zouden 5.000 euro van dat platform krijgen als ze zelf minimaal datzelfde bedrag konden crowdfunden. Zelf streefde het Zwols/Zutphense duo naar 6.000 euro, omdat de totale begroting zo'n 11.000 euro bedroeg. Uiteindelijk kregen ze 6.015 euro van 85 donateurs en konden ze hun project afmaken.

7 minuten

De mini-documentaire over oom Tahar duurt slechts 7 minuten. Dat is niet een keuze van de makers, maar een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage van De Ontmoeting. Eigenlijk is 6 minuten zelfs het maximum. In totaal zijn acht projecten gehonoreerd, die zondagavond achter elkaar te zien zijn op het filmfestival.

2 weken

Chris en Chris zijn twee weken in Tunesië geweest voor filmopnamen bij en met oom Tahar. Ze draaiden zonder script. Dat was soms knap lastig. ,,Oom Tahar is nogal onvoorspelbaar. Bovendien was het lange tijd heel spannend of er tijdens ons verblijf een couchsurfer zou komen. Gelukkig was daar toen Ali uit de Malediven.”

13 uur

Voor de makers was het nogal een toer om tot een film van 7 minuten te komen. ,,We hadden in totaal zo'n 13 uur aan ruw materiaal. Omgerekend betekent dit dat we voor elke minuut in de film zo'n twee uur aan beelden hadden", schetst Frieswijk. Volgens collega Dunnink hadden ze met gemak een documentaire kunnen maken die drie keer zo lang duurde. ,,We hadden heel veel mooie beelden, maar we hebben ons echt moeten richten op het verhaal van oom Tahar.” Eenmaal terug in Nederland nam de montageperiode nog zo'n drie weken in beslag, schat het filmmakersduo. In totaal is met ongeveer acht mensen aan deze documentaire gewerkt.

3 voorstellingen

Na de première van zondag draait ‘oom Tahar’ op 8 oktober in het LantarenVenster in Rotterdam en op 21 oktober in het Ketelhuis in Amsterdam. Oom Tahar heeft zelf de film nog niet gezien. Tijdens het filmen op locatie is het Nederlandse duo in contact gekomen met Tunesische collega's. De hoop is dat via deze contacten de mini-documentaire op een Tunesisch festival gedraaid kan worden. Of dat oom Tahar met hulp van het Tunesisch Verkeersbureau naar Nederland kan worden gehaald. ,,Dan zou het mooi zijn om bijvoorbeeld in Deventer een voorstelling te regelen. Mét oom Tahar.”