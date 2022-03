Mini-windmolens plaatsen bij je huis? Deze Okkenbroekers lukt het niet: ‘Onbegrijpelijk’

video Deventer eert olympisch kampioen Thomas Krol op plek waar het ooit begon: ‘Jaag je dromen na’

Mooie woorden van de commissaris van de Koning, de loco-burgemeester, zijn oud-trainer, fans en vele anderen. Deventer is apetrots op Thomas Krol uit Colmschate, die een droomwinter beleefde. De schaatser heeft olympisch goud op de 1000 meter én de wereldtitel sprint gewonnen. Op ijsbaan De Scheg in zijn thuisstad is Krol zaterdag gehuldigd. ,,Overweldigend dit.’’

20 maart